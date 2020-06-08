وزارة الصحة تسلم 7 ٱلاف قناع واقي لجمعيات الفئات الهشة

سلمت وزارة الصحة مجموعة من أقنعة للوقاية من فيروس كورونا لجمعيات الفئات الهشة والمصابين بأمراض مزمنة في إطار مكافحة إنتشار وباء كوفيد-19.

وقالت المديرة العامة للصيدلية المركزية فاطمة واكتي في تصريح للصحافة، أنه من أصل 15 مليون قناع تلقتها الصيدلية في شكل هبات قامت هذه الأخيرة بتوزيع حوالي 7 مليون قناع، مضيفة أن الصيدلية المركزية للمستشفيات ستستمر في توزيع هذه الأقنعة تبعا لتسلمها والهبات التي تتلقاها.

وأضافت واكتي، أن العملية تظم تقديم هبة وهي عبارة عن مجموعة من أقنعة واقية منحتها الصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجمعيات تنشط في قطاع الصحة و التي ستقوم من جهتها بتوزيعها على الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة والسرطان عبر مختلف الهيئات الاستشفائية على المستوى الوطني.