وزارة الصحة تطلق موقعا إلكترونيا للتحسيس من خطر كورونا والإجراءات الوقائية الواجب تتبعها

أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، موقعا إلكترونيا للتحسيس من خطر فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم السبت في بيان لها، أنه وفي إطار التنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية تم إطلاق موقع إلكتروني للتحسيس من خطر فيروس كورونا و الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.

وأضافت الوزارة أن الموقع تم إنجازه مجانا من قبل مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وأفادت وزارة الصحة أن محتوى الموقع الإلكتروني متوفر باللغة الوطنية و الأجنبية، علاوة على تكيفه مع الهاتف المحمول.