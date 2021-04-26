وزارة الصحة تفتح تكوين مؤهل لمساعد محضر في الصيدلة

فتحت مديرية التكوين بوزارة الصحة، تكوين مؤهل لمساعد محضر في الصيدلة، والمخصصة لمساعدي التمريض ومنتوج تكوين مؤسسات خاصة لشبه الطبي.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن انطلاق التسجيلات، يكون ابتداء من 27 أفريل إلى غاية 27 ماي بالمؤسسات الخاصة للتكوين شبه الطبي.

وتم اختيار مؤسسات نموذجية للعملية، وهي “رفاق الصحة” بتيبازة، “ميلانية” بتيزي وزو، “الوفاق” المسيلة، “الرازي” برج بوعريريج، “الزيتونة” في سطيف.

بالإضافة إلى مؤسسة “ايلاف” بقسنطينة، “رواد الصحة” بالوادي، “الزيبان” في بسكرة، “زهرة السلطانة” في الشلف، و”البيبان” في ولاية وهران.