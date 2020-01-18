وزارة الصحة تمنع الهواتف النقالة والتجمعات على مستخدمي القطاع

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمة إلى جميع مستخدمي الصحة بالمؤسسات الصحية.

وأفادت تعليمة وزارة الصحة بضرورة الإستقبال الجيد للمواطنين والإلتزام أثناء ساعات العمل.

وأوضحت الوزارة في تعليمتها أنه يتوجب على جميع مستخدمي الصحة الإلتزام بالحضور الفعلي واليومي لكافة الأسلاك الطبية والشبه الطبية.

كما أمرت وزارة الصحة مستخدمي الصحة بإحترام اللباس الرسمي الكامل للعمل، ومنعت التجوال به خارج مؤسسات الصحة.

ومنعت وزارة الصحة منعا باتا التجمعات داخل المكاتب دون مبرر، ودعت مستخدمي الصحة لتجنب الإستعمال المفرط للهاتف النقال ولواحقه خلال أوقات العمل.

وأمرت وزارة الصحة مدراء المؤسسات الصحية بالتنفيذ الفوري لهذه التعليمة.