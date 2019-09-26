وزارة الصحة تنفي صلتها بقضية توقيف صحفي بقناة “Dzair TV”

نفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، صلتها بالأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حول عزل صحفي بقناة “دزاير تي في”.

وجاء في بيان لذات الوزارة، اليوم الخميس: ” تفند وزارة الصحة التصريحات المغلوطة والمتداولة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والتي مفادها أن الوزارة وراء عزل الصحفي بقناة دزاير تي في، بعد التصريح الذي أدلى به الوزير لذات القناة”.

وتحرص وزارة الصحة، على العلاقة التفاعلية المتميزة التي تربطها مع مختلف القنوات الإعلامية والمنابر التلفزيونية والإذاعية، يضيف البيان.

ويوضح بيان وزارة الصحة، بأنه ليس من صلاحياتها عزل أو تنصيب أي صحفي أو إعلامي.

ويضيف البيان، إن الوزارة تعمل على المساهمة في تنوير الرأي العام، حول سلامة وأمن المواطنين.