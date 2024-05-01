وزارة الصحة تُوقع برنامج التعاون مع المنظمة العالمية للصحة

وقع، مساء أمس، المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الدكتور جمال فورار وممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور نوهو أمادو، على برنامج التعاون المشترك لسنة 2024-2025.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسيم توقيع هذا التعاون المشترك بالمعھد الوطني للصحة العمومیة. بحضور ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة وإطارات الوزارة والمؤسسات تحت وصایة وخبراء المنظمة.

ويهدف هذا البرنامج المشترك إلى تمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة العالمية للصحة. وهذا بتحديد الاحتیاجات والأولويات الوطنیة الصحية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعمل على تقییم إنجازات وتحدیات خطة العمل السابقة وكذا تحديد التوجيهات التقنية لتنفيذ خطة عمل 2024-2025.