وزارة الصحة: “مواد صيدلانية مغشوشة” تُسوَّق بشكل غير قانوني عبر الفايسبوك

قالت البروفيسور، الهادية منصوري، نائب مدير المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة. أن هناك “مواد صيدلانية مغشوشة” يتمّ تسويقها بشكل غير قانوني في شبكات التواصل الإجتماعي.

وأضافت منصوري خلال استضافتها في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك قوانين تؤطر صرف الأدوية داخل الصيدليات، ومنع تسويق للمواد الصيدلانية خارجها.

في شأن آخر، نفت منصوري وجود دراسات تثبت إفراط المواطنين في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية. ولاحظت أنّ ظاهرة الإستطباب دون وصفات طبية، عالمية. ولا تخص الجزائر فحسب. لكن وجب التحذير من الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية والأدوية الحساسة مثل أقراص “البراسيتامول”.

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى أن وزارة الصحة إعتمدت تدابير وبرامج للحدّ من الظاهرة، ضمن سياق التوعية الصحية.