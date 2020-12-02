وزارة الصحة: 11 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 932 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب2,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 11 ولاية أية حالة جديدة، بينما سجلت 24 ولاية أكثر 10 حالات .