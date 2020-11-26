وزارة الصحة: 11 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 1085 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب2,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 11 ولاية أية حالة جديدة، بالمقابل سجلت 25 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 44 مريضا على مستوى العناية المركزة.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.