وزارة الصحة: 14 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 843 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب2,2 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

أوضح المصدر نفسه، أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 14 ولاية أية حالة جديدة، بينما سجلت 20 ولاية أكثر 10 حالات .

هذا ويتواجد حاليا 45 مريضا على مستوى العناية المركزة.