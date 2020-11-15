وزارة الصحة: 17 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 860 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 2,0 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

أوضح المصدر نفسه، أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل 17 ولاية أية حالة جديدة، في حين سجلت 20 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 44 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية،

الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.