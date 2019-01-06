وزارة الصحة: 18 حالة وفاة بالبوحمرون في 2018

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، عن وفاة 18 شخصا بداء البوحمرون في الجزائر في 2018.

وقال فورار خلال حوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن في 1996 تم تسجيل 19 ألف إصابة بالبوحمرون وفي 1997 تم تسجيل 20 ألف حالة.

أما في 2018 فداء البوحمرون وصل في الجزائر إلى 27 ألف و700 حالة، فيما توفي 18 شخصا في نفس الفترة.

وأضاف المتحدث أن تم تسجيل وفاة رضيعين في المسيلة،نتيجة الإصابة بعدوى البوحمرون، رغم أن الرضيعين لم يصلوا إلى سن اللقاح.

وعن حصيلة الوفيات في 2018 بسبب البوحمرون قال مدير الوقاية بوزارة الصحة:

4 في ورقلة

5 في غليزان

2 في المسيلة

2 في بسكرة

4 في تمنراست

وفاة حالة في البيض