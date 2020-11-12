وزارة الصحة: 18 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتم تسجيل 851 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة.

بالمقابل سجلت 20 ولاية أكثر من 10 حالات، يصيف بيان وزارة الصحة.

هذا ويتواجد حاليا 53 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.