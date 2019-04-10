وزارة الصحة: 20 وفاة سنويا بداء الكلب.. والجزائر غير معنية باللقاح المقلّد

أكد جمال فورار مدير الوقاية بوزارة الصحة، أن الجزائر غير معنية باللقاح المقلّد المضاد للكلب الذي حذّرت منه المنظمة العالمية للصحة.

وأوضح الدكتور فورار لوأج، أن التحذير الذي وجهته المنظمة العالمية للصحة بخصوص اللقاح الخلوي ضد الكلب المقلّد المنتج بالفليبين. لا يعني الجزائر لأنها تستورد لقاحا من بلد آخر تحترم فيه كل مقاييس التصنيع كما يتم إنتاج جزء هاما بمعهد باستور داخل الوطن.

مؤكدا بأن اللقاح المستورد آمن ويخضع لجميع مراحل المراقبة بالمخابر الوطنية.

مشيرا بأن اللقاح يخضع للمراقبة الصارمة من طرف معهد باستور قبل استعماله من طرف المواطنين.

مضيفا أنه يوجد نوعان من اللقاح ضد الكلب المستعمل بالجزائر، الأول خلوي يتم إستيراده من الخارج.

والثاني منبثق من حيوان المخابر ينتجه معهد باستور محليا.

وذكر الدكتور فورار أن داء الكلب يتسبب في وفاة 20 شخصا سنويا، وأن عدة قطاعات معنية بمكافحة الداء.

على غرار وزارة الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى وزارة الصحة.

مشيرا إلى القرار الوزاري لسنة 2015 الذي يحدد مسؤولية كل قطاع على حدى من اجل العمل سويا على القضاء على الداء بالجزائر.

كما دعا ذات المتحدث، جميع مربي الحيوانات الأليفة والمزارعين الى ضرورة تلقيح هذه الحيوانات مع التكثيف من المحاشر.,

وعمليات الجمع للحيوانات الضالة الناقل الرئيسي للمرض.