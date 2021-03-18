وزارة الصحة: 23 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان 23 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10حالات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 154 حالة جديدة أي بنسبة تقدر بـ 0,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 148 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و128حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .