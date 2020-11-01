وزارة الصحة: 24 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكوفيد-19

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 330 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,7 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 38 ولاية سجلت أقل من 09 حالات، فيما لم لم تسجل 24 ولاية أية حالة، في حين سجلت 10 ولايات أكثر من 10 حالات.