وزارة الصحة: 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 13 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 84 إصابة جديدة، حالتي وفاة، و61 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.