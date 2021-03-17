وزارة الصحة: 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة الصحة: 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا
بقلم خالد زوبيري

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ان 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 3ولايات أخرى أزيد من 10حالات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 148 حالة جديدة أي بنسبة تقدر ب 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 148 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و116 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972885

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com