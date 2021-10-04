وزارة الصحة: 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف بيان للوزارة، أن 17 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق خلال الفترة المذكورة.

وهذا وثم تسجيل 126 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، فيما تماثل 91 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما يتواجد حاليا 16 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان, 230915 حالة، من بينها 126 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139710 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.826 حالة.