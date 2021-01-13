وزارة الصحة: 30 ولاية تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وفيما يخص الإستشفاء، يتواجد حايا 31 مريضا على مستوى العناية المركزة.





وللإشارة، سجلت وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 219 إصابة جديدة، 3 وفيات و183 حالة شفاء.