عاجل

وزارة الصحة: 30 ولاية تسجل أية حالة جديدة بكورونا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة الصحة: 30 ولاية تسجل أية حالة جديدة بكورونا
بقلم خالد زوبيري

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن 30 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 43 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 219 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وفيما يخص الإستشفاء، يتواجد حايا 31 مريضا على مستوى العناية المركزة.
وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 219 إصابة جديدة، 3 وفيات و183 حالة شفاء.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947496

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com