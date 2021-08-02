وزارة الصناعة الصيدلانية: إستيراد 9000 مكثف أكسجين خلال العشرة أيام القادمة

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إستيراد المتعاملين الصيادلة لـ 9000 جهاز مكثف أكسجين في غضون العشرة أيام القادمة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار هذه المبادرة، تم استلام 500 مكثف أكسجين أمس الأحد بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين قادمة من الصين. مضيفا أن هذه العملية التي بادر بها مخبر “بيوفارم” ستصل إلى 2000 جهاز مكثف خلال الأيام القليلة القادمة. وسيتم توزيع مجموع الأجهزة على الصيادلة الخواص المتواجدين على التراب الوطني. وتتاح للجمعيات والمتبرعين وكذا للمؤسسات الصحية التي تفتقر لمرافق العلاج بالأكسجين والمرضى الماكثين في بيوتهم