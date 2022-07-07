وزارة الصناعة: جمع جلود الأضاحي عبر 20 ولاية هذه السنة

قال المدير المركزي بوزارة الصناعة المكلّف بالذكاء الإقتصادي واليقظة الإستراتيجية عقون مقداد، أن عملية جمع جلود الأضاحي تندرج في سياق عام. وهو مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الإقتصاد.

وأضاف عقون مقداد، أن وزارة الصناعة ستشرع هذه السنة تحت شعار ” ثروة ثمينة – استغلال أمثل”. في إعاد بعث هذه العملية التي انطلقت سنة 2018 وتواصلت سنة 2019 ثم توقفت بسبب كورونا.

وأشار عقون في ذات السياق، إلى أنه ومن أجل الإستغلال الأمثل لجلود الأضاحي. وجّه الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان مراسلة إلى كل عدد من القطاعات الوزارية ومنها الداخلية والصناعة. بالإضافة كذلك إلى الشؤون الدينية والبيئة للمساهمة في هذا الفعل الإقتصادي المهم.

وأوضح عقون أن نجاح العملية تقترن بنجاح الاتصال و التحسيس وبخصوص خارطة طريق المحددة للعملية. مضيفا أنها تتضمن توسيعا في عدد الولايات هذه السنة. بحيث يصل العدد إلى عشرين ولاية مقارنة بالعملية الأولى النموذجية سنة 2018. التي لم تشمل إلا ست ولايات.

كما نوّه المدير المركزي في وزارة الصناعة، بنقاط أساسية يرتكز عليها إنجاح العملية و تتمثل في السلخ الجيد للأضحية ووضعها بالشكل الصحيح في نقاط الجمع.

و بخصوص طريقة جمع جلود الأضاحي أكد عقون مقداد، أن مراسلة الوزير الاول يتم تنفيذها من قبل الولاة. و ذلك بتكليف المديريات القطاعية بالحرص على تنفيذ خارطة الطريق المرسومة وباشراك الجمعيات المحلية وجمعبات الأحياء و هي الفاعل الرئيس في هذه العملية الإقتصادية.

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