وزارة الصناعة.. هذا موعد إنخفاض أسعار السيارات

قال مقداد عقون، المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات. أن إنتاج السيارات سيضمن أريحية وانخفاض أسعار المركبات بداية من العام المقبل.

وأشار عقون خلال استضافته بالقناة الاذاعية الأولى. إلى أن شروع جميع العلامات التجارية المعتمدة في عملية الإنتاج سيكفل بداية من العام المقبل. ضمان أريحية أكبر في السوق الوطنية وامتصاص الطلب المتزايد وتخفيف مدة آجال تسليم السيارات للمواطنين. بالإضافة كذلك إلى انخفاض سقف الأسعار والتي قال إنها “بدأت في الانخفاض في الأسواق”. في إشارة إلى سيارات العلامة التجارية الإيطالية المنشأ “فيات”.

وقال رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات إنّ الهدف الاستراتيجي للدولة الجزائرية هو إقامة صناعة حقيقية للسيارات. تسمح بخلق مناصب عمل دائمة وتساهم بشكل ملحوظ في خلق الثروة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي الدائم والرفع من معدل الناتج الوطني الخام .

وبخصوص العودة إلى الاستيراد، أوضح مقداد أنّ العودة إلى هذه السياسة هو إجراء مؤقت لجأت إليه الحكومة من أجل امتصاص الطلب. مشيرا إلى أن دفتر الأعباء المبرم مع المتعاملين في سوق السيارات ينص على ضمان الوصول إلى نسبة 30 بالمائة من الإدماج في غضون الخمس سنوات الأولى من الإنتاج.