وزارة الطاقة تُحضر لمؤتمر إعداد خارطة طريق جديدة للقطاع

نظمت وزارة الطاقة والمناجم، أمس الأحد، تقديم عرض حول الأطلس الصحراوي “تحديات النفط والمناجم”.

وحسب بيان للوزارة، قدم العرض، الدكتور عبد القادر سعد الله. وقد تم الاجتماع برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وحضور إطارات من الدائرة الوزارية.

وأوضح البيان، أن هذا العرض يهدف إلى شرح الرؤية الجديدة بشأن الأطلس الصحراوي والآثار المحتملة للتنقيب عن المحروقات والمناجم.

وامر الوزير، بعقد جلسة العمل القادمة مع ممثلين عن سوناطراك والوكالات “وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة النفط، ومجمع مناجم الجزائر منال”.

ويتم عقد هذه الجلسات، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء التحضير لمؤتمر خلال الربع الاول من عام 2023.

ويهدف هذا المؤتمر لإعداد خارطة طريق جديدة تمس مجالات البحث والاستكشاف، سواء عن النفط أو المنجمي، وكله بهدف جذب الاستثمار الوطني والأجنبي.