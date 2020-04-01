وزارة الطاقة: غلق محطات الوقود لا أساس له من الصحة.. ومخزوناتنا تكفي لتلبية حاجيات كل الولايات

نفت وزارة الطاقة الإشاعات التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص غلق شركة نفطال لمحطات الخدمات بعد تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وأفادت وزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص غلق محطات البنزين، مجرد إشاعات.

وأكدت الوزارة، أن محطات تزويد الوقود والبزين ستبقى مفتوحة أمام المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عبر مختلف ولايات الوطن.

وطمأنت وزارة الطاقة أن الكميات المتوفرة في مخزونات جميع المحطات كافية لتلبية حاجيات المواطنين، في جميع ولايات الوطن.

كما أبلغت وزارة الطاقة الرأي العام أن المخزونات المتاحة لدى شركة نفطال، في محطات الوقود، ممتلئة بأكثر من 75 بالمائة بتاريخ الـ 30 مارس 2020.

وأكدت وزارة الطاقة، أن عمليات توريد وتوزيع الوقود على مستوى الشبكة الوطنية لمحطات الخدمة تتم بشكل مستمر ومنتظم.