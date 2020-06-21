وزارة العدل تحدد تاريخ العطلة القضائية

وجهت وزارة العدل يوم أمس السبت، إلى الجهات القضائية، مذكرة تكميلية للمذكرة الوزارية الصادرة عن وزير العدل، بشأن إستئناف العمل القضائي.

وحسب بيان للوزارة، حددت هذه المذكرة التكميلية تاريخ العطلة القضائية لسنة 2020 من 02 إلى 31 أوت 2020.

كما تعرضت المذكرة، لمسألة تنظيم العطلة السنوية للقضاة والموظفين.

وفي جانب آخر، نصت هذه المذكرة على حصر استئناف العمل بشأن القضايا الجزائية لغير الموقوفين، في الجهات القضائية التي تدخل في اختصاصها الولايات الـ 19 المعنية بالرفع الكلي للحجر المنزلي، وذلك إلى غاية إشعار آخر.