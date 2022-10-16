وزارة العدل تكشف العقوبات التي تلقاها المضاربون عبر تراب الجمهورية

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر. متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غبر المشروعة.

وحسب بيان وزارة العدل فقد أحيل بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري. والبعض الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطن.

فالبالنسبة للقضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري. فقد صدرت أحكام بالحبس ضد 10 متهمين، تتراوح بين 8 و12 سنة. وغرامات من مليون إلى 10 ملايين دينار.

محكمة الشراقة: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المدعو س.خ.

كما أصدرت محكمة تيارت عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار في حق المدعوين س.ج وع.ب.

أما محكمة الشلف فقد تم تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار في حق المدعو ب.ح.

محكمة القليعة: عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مليوني دينار في حق المدعو ب.ع.س.

محكمة تيبازة: عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المتهمين ز.م و أ.ي.

أما محكمة ورقلة فقد تم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني دينار في حق المتهم ب.ع.

كما أصدرت محكمة أميزور عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني دينار في حق المتهم ب.س.

محكمة خميس مليانة: عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المتهم ب.ص.

أما بالنسبة للقضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن. فقد تم تقديم 35 شخصا من ولايات بومرادس، الجلفة، الطارف، تبسة. ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار. ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، حيث تم إيداع 30 منهم الحبس المؤقت.

كما أشارت وزارة العدل إلى أن التحقيقات لا زالت متواصلة بشأنها وستعلم الرأي العام بمآـل المحاكمات في حينها.

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