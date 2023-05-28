وزارة العدل تنشر قائمة العمليات التكوينية للقضاة والموظفين

نشرت وزارة العدل، اليوم الأحد، العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة والموظفين من 28 ماي إلى 01 جوان 2023.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك 4 قضاة وإطار في الدورة الرابعة عشر عبر الانترنت، لفريق الخبراء المعني بالمساعدة التقنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، يومي 29 و30 ماي 2023.

كما سيشارك 48 قاضيا في ندوة بحثية عن بعد حول “أحكام الحضانة والإشكالات المتعلقة بها”، يوم 30 ماي 2023. كما سيشارك فيها ممثلين عن مختلف الفاعلين في هذا المجال.

فيما سيشارك 6 قضاة منهم 3 إطارات من الإدارة المركزية، في ملتقى حول “التعاميم ونشـرات البحث أنتربول ذات الركن الأحمر. وشروط استصدارها” يومي 29 و30 ماي 2023، بالمدرسة العليا للشـرطة علي تونسي بشاطوناف الجزائر.

كما سيشارك 5 قضاة أحداث في الإحتفال باليوم العالمي للطفل، يوم 01 جوان 2023، بالمدرسة العليا للقضاء كما سيحضـر هذا اليوم رئيسي مجلس قضاء تيبازة.

بالإضافة إلى تحضير مشاركة مدير التكوين وإطار واحد من الضبطية القضائية، في الإجتماع العاشر للجنة المديرة للبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، يوم 01 جوان 2023 بتونس.

فيما سيشارك 24 موظفا من المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لدائرة إختصاصها في دورة تكوينية حول “إجراءات سير الملف القضائي بالجهات القضائية الإدارية والأنظمة الآلية الخاصة بها” من28 ماي إلى 01 جوان 2023.

وسيشارك 26 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “المصاريف القضائية وتصفية الكفالات” من 28 ماي إلى 31 ماي 2023.

وسيتابع 100 موظفا من المجالس القضائية، المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لدائرة إختصاصها، المراكز الجهوية للأرشيف القضائي، الإدارة المركزية محاضرة “عن بعد” حول “آليات تنظيم وتسيير مصلحة الأرشيف القضائي” يوم الأربعاء 31 ماي 2023.

كما سيشارك 50 موظفا في دورة تكوينية حول موضوع ” القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم LOLF ))” يومي 31 ماي و01 جوان 2023 بالمدرسة العليا للقضاء.