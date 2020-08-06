وزارة العدل تنشر قائمة المرشحين كمدير مركز البحوث القانونية والقضائية ومفتش بالمفتشية العامة

أعلنت وزارة العدل عن نتائج عملية انتقاء القضاة المترشحين لوظائف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية ومفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان لها ان عملية الانتقاء أشرفت عليها لجنة خاصة متكونة من عدد من الأعضاء.

وقد اعتمدت على معايير تتمثل أساسا في الخبرة والكفاءة المهنية والقدرة على التواصل والاستعداد للعمل في كل الأوقات والمواقع.

بعد دراسة الملفات أجريت مقابلات مع الذين تم اختيارهم الأولي وأسفرت النتائج حسب الترتيب الإستحقاقي بالنسبة لوظيفة المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية،المرشح الأصلي فارح رشيد، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء الطارف.

والمرشح الاحتياطي نقاز فيصل، وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.

اما بالنسبة لوظيفة مفتش القائمة الأصلية، سعد شملول محمد، رئيس المحكمة الإدارية مستغانم، بوكروبة أحمد، رئيس محكمة سطيف، تبيب عز الدين، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء باتنة، بن لمبارك امحمد، مستشار بمجلس قضاء بسكرة، حمدي العربي، رئيس غرفة بمجلس قضاء سوق أهراس، عيساني نورة، مستشارة بالمحكمة العليا، حركات فؤاد، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء الأغواط، حاج عاشور حكيم، مستشار بمجلس قضاء سيدي بلعباس، ذيابي مراد، رئيس غرفة بمجلس قضاء عنابة، شلابي فطيمة، رئيسة غرفة بمجلس قضاء عنابة.

اما القائمة الإحتياطية: بوترفاس جيلالي، مستشار بمجلس قضاء سيدي بلعباس، عوامرية حياة، مستشارة بمجلس قضاء سطيف، جبر الله عياش، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجلفة.