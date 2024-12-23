وزارة العدل تنظم مسابقة توظيف

أعلنت وزارة العدل -المدرسة العليا للقضاء- عن دورة ثانية للمسابقة الوطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 310 طالبا قاضيا لسنة 2024.

كما أشارت وزارة العدل إلى أن فترة تسجيل الأولي في مسابقة التوظيف عبر الموقع الالكتروني تنطلق من 19 إلى 30 يناير/جانفي 2025. على أن تكون فترة الاختبارات الكتابية خلال شهر أفريل 2025.

ويمكن أن يشارك في مسابقة التوظيف كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه جملة من الشروط.

وتتعلق شروط المشاركة في المسابقة الجنسية الجزائرية، بلوغ سن 27 سنة على الأقل، و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة. حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة، إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية. توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية و حسن الخلق، أن لا يكون المترشح سبق أن استقال من المدرسة أو طرد منها.

وتتم عملية التسجيل في مسابقة التوظيف على مرحلتين التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني، ومرحلة التسجيل النهائي و هي إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة.

ومرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني، الولوج للموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل.

وإنشاء بريد إلكتروني خاص بالمترشح مع كلمة السر) إن لم يكن للمترشح بريد إلكتروني(، وملء إستمارة التسجيل الأولي ثم تحميلها و طبعها. تحميل و طبع التصريح الشرفي ثم توقيعه، تحميل دليل توجيهي و منهجي يسهل التحضير للمسابقة.

ويودع المترشح في مسابقة التوظيف بعد إجراءه للتسجيل الإلكتروني الأولي، ملفه المذكور أدناه شخصيا على مستوى المجلس القضائي لدائرة اختصاص مقر إقامته.

ملف المشاركة

ويتضمن الملف الورقي إستمارة التسجيل الأولي، إستمارة التصريح الشرفي المطبوعة أثناء التسجيل الأولي موقع عليها من طرف المترشح، و التي تتضمن صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل الأولي، إستيفاء شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة مهنة القضاء. وأنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة، ولم يستقيل، ولم يكن محل عقوبة الطرد منها.ى ونسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي.

ونسخة من شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. نسخـة من شهـادة ساريـة المفعـول تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية (أداء الخدمة، الإعفاء منها، إرجاء التجنيد أو تأجيله،غير معني بالتجنيد. شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف،عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي، وأربع صور شمسية حديثة ملونة (5×5 مع عمق أبيض. وصل دفع حقوق التسجيل المحددة بخمسة ألاف (5000 دج) عن طريق تحويل فوري للحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد للمدرسة العليا للقضاء رقم 321249 مفتاح 57 (يطلب من المترشح التأكد من إستيفائه شروط المسابقة قبل تسديد حقوق التسجيل و لا يمكن في أي حال من الأحوال استرداد حقوق التسجيل).

ما بعد النجاح في الاحتبارات الكتابية

وبعـد النجاح فـي الاختبارات الكتابيـة يكمل المترشح ملفه علـى مستـوى المدرسة العليا للقضاء. ويتضمن ثلاث شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر. شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة، شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد. شهادة يسلمها أخصائي مختص في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية، يفحص الملف الطبي للمترشح من قبل طبيب المدرسة.

وتعهد كتابي بمتابعة التكويـن لمدة ثلاث سنـوات بــدون انقطاع،على مستـوى المدرســة العليــا للقضـاء و الجهـات القضائيـة. وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين و عند نهايته، وتعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن 15 سنة.

في حين، يقصى من الاختبارات الشفوية كل مترشح لم يقدم للمدرسة الشهادات الطبية المذكورة أعلاه و في الآجال المحددة. وكل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة لاسيما حول وضعيته الصحية . وكل مترشح بَيَّنَ الفحص الطبي أو الفحص النفسي أنه غير مؤهل.

طبيعة الإختبارات

وتتضمن المسابقة 5 إختبارات كتابية للقبول و إختبارين شفويين للنجاح النهائي. حيث تتعلق الإختبارات الكتابية للقبول في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر أربع 4 ساعات المعامل 4.

واختبار في مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية و الإدارية ثلاث ساعات المعامل 4. اختبار في القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية ثلاث ساعات 4. إعداد مذكرة استخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية أربع ساعات المعامل 4. اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ساعتان (2) المعامل 1.

ويمكن أن يتضمن كل إختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح. كما يمكن أن تتعلق الإختبارات الخاصة بالمواد القانونية: التعليق على نص قانوني. التعليق على حكم أو قرار قضائي، إستشارة قانونية ، دراسة حالة تطبيقية، تحليل و مناقشة.

في حين، يتضمن الإختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في المواد المدنية. و الإجراءات المدنية و الإدارية : معامل 2. القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية : معامل 2.

ويخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية و نفسية تقنية.

توجيهات للالتحاق بمركز الاختبارات

ولتمكين المترشح من إجراء اختباراته في ظروف حسنة وتفاديا للصعوبات التي قد تواجهه للالتحاق بمركز المسابقة. ينصح بالالتحاق بمركز المسابقة ساعة على الأقل قبل بداية الاختبارات . الالتحاق بقاعة الاختبارات 30 دقيقة على الأقل قبل بداية الاختبار. إحضار بطاقة التعريف الوطنية و كذا الاستدعاء لإجراء المسابقة.

ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة 3 ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء و الجهات القضائية.

كما يوظف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين. ويختارون حسب ترتيب الإستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.