وزارة العدل: عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما وإخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية

قررت وزارة العدل إخضاع كل المحبوسين الجدد للعزل والحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعات منعزلة مع إخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية.

وحسب بيان لوزارة العدل فقد تقرر تعليق زيارة المحبوسين من طرف اهاليهم بصورة مؤقتة، بالإضافة إلى منع إتصال المحبوسين مع محاميهم بصورة مباشرة، بالإضافة إلى منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسة العقابية.

كما يمنع أيضا استخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، بالموازاة مع وضع كل وسائل التطهير و التعقيم لدى كل مستخدمين وحثهم على إستخدامها في كل وقت.

كما يمنع الموظفون من الخروج من المؤسسة بدون أي سبب، بالإضافة إلى منع الموظفين من الإتصال بالمحبوسين بدون أساليب الوقاية، كما سيتم وبإشراف المصالح البلدية القيام بتطهير كل الأماكن التابعة للمؤسسة.