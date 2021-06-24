وزارة العدل: متابعة 77 شخصا مع إيداع 29 منهم الحبس بتهمة الغش في الباك بـ 17 ولاية

اصدرت وزارة العدل بيانا مساء اليوم الاربعاء بخصوص إصدار أوامر ايداع وأحكام قضائية بالحبس بسبب الغش في إمتحانات البكالوريا دورة جوان 2021. وأعلنت الوزارة في ذات البيان انه تم متابعة 77 شخصا لأفعال تتعلق بالغش في إمتحانات شهادة البكالوريا. مع الأمر بإيداع 29 منهم الحبس في تم وضع 2 تحت الرقابة القضائية.

واوضح بيان الوزارة أن 33 شخصا صدر في حقهم احكام قضائية تتراوح مابين 6 أشهر و18 شهر نافذا. مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار.

ووفق ذات البيان فقد تم معاينة أعمال الغش المذكورة بإختصاص مجالس قضاء بومرداس، ميلة، غرداية، باتنة، تلمسان، سطيف، بجاية تبسة.

بالإضافة إلى كل من الوادي، تيسمسيلت، جيجل، الاغواط، إليزي، المسيلة، الشلف، الجلفة، البليدة.

كما أشار البيان إلى أن الوقائع موضوع المتابعة في جنحة نشر مواضيع وأجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.