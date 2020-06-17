وزارة العمل: إطلاق منصة رقمية لرصد إقتراحات المواطنين لتطوير الخدمات

وضع قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيز الخدمة، منصة رقمية عبر الموقع الالكتروني للوزارة، لرصد إقتراحات المواطنين لتطوير الخدمات.

ويأتي هذا، سعيا من ذات القطاع الوزاري، للاستجابة لتطلعات وانشغالات المواطنين ومرتفقي القطاع، بغرض تقديم خدمة عمومية ذات نوعية.

وأكدت الوزارة، عبر بيان لها، أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يعمل على التكفل الأوسع بالمواطنين، لاسيما في مجال التغطيـة الاجتماعية وملف طالبي العمل.

وكذا السهر على احترام تطبيـق تشريعـات العمل، وحماية حقوق العمال.

وأشار البيان، إلى أن قطاع العمل، يواجه تحديات ورهانات جديدة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والعصرنة وتحديث آليات التسيير والتحول الرقمي،

وتسمح هذه المنصة الرقمية، المتوفرة على الرابط araacom.mtess.gov.dz للمواطنين، لاسيما الخبراء، والجامعيين، والأستاذة، والباحثين، والنقابيين، وطالبي العمل وممثلي المجتمع المدني كالجمعيت، بإبداء أراءهم حول مختلف المسائل والقضايا ذات الصلة بيومياتهم وبنشاطات القطاع.

ويتيح الولوج لهذه المنصة، إمكانية الإجابة على أسئلة استبيان إلكتروني حول الخدمات المقدمة.

وكذا تقييم مدى نجاعة وتأثير الأداءات والنشاطات التي يوفرها القطاع، لاسيما حول مدى تأثيرها على حياتهم الاجتماعية، هذا من جهة.

كما يسمح هذا الفضاء الرقمي للمختصين من خلال ركن “شاركونا مقترحاتكم”، بمناقشة الإشكاليات المطروحة سواء من خلال ابداء أراءهم والتعبير عن وجهات نظرهم، أو عبر ارسال دراسات أو تحاليل قاموا بإنجازها في هذا الخصوص من جهة أخرى.

وتسعى الوزارة، من خلال منصة “آرائكم، إلى جعل المواطنين، الفاعل الأساسي في تحسين نوعية الخدمات والأداءات المقدمة.

وجعل من الاقتراحات المقدمة، أداة تساهم في الحفاظ على ديمومة هذه الخدمات وتحسينها.

وأكد البيان، إن المعطيات والمقترحات المتحصل عليها من خلال هذه المنصة، سيتم دراستها من طرف مختصين وخبراء في المجال.

وستتيح هذه المعطيات، للسلطات العمومية من بلورة رؤية مشتركة عن التدابير التي يمكن اتخاذها مستقبلا، من أجل توفير خدمات عمومية وأداءات تستجيب لتطلعات المواطنين.

وتدعوا الوزارة، الجميع، إلى المساهمة بأرائهم واقتراحاتهم في هذه المنصة الرقمية التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء 16 جوان 2020، على أن تكون مفتوحة طيلة 30يوم.