وزارة العمل: التوقف عن إستدعاء المرضى والقيام بالمراقبة الطبية عن بعد

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، المصالح والهيئات التابعة للقطاع، الإلتزام بمجموعة من التدابير، للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك، بغرض تعزيز الوقاية والحماية من خطر تفشي وباء كورونا المستجد، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وبذلك، دعت الوزارة، الهيئات التابعة لها، الإلتزام بما يلي:

وضع خلية متابعة على المستويين المركزي واللامركزي، والتوقف عن استدعاء المرضى خاصة في إطار المراقبة الطبية والقيام بالمراقبة الطبية عن بعد.

وتوقيف إستقبال المدارس المتخصصة والروضات للأطفال، وتوقيف إستدعاء المرتفقين عامة إلا للضرورة القصوى.

توقيف الدورات والدروس التكوينية الحضورية بالنسبة للهيئات التي تقوم بذلك، وتأجيل كل التظاهرات والدورات والجلسات والملتقيات.

توفير وسائل التنظيف والتطهير في أماكن العمل وجعلها في متناول العمال والمستخدمين، من الصابون السائل وموزعات المطهر الكحولي.

توفير الأقنعة الطبية الواقية للمستخدمين الذين يستقبلون المرتفقين أولا.

توفير مستلزمات الحماية للعاملين في المراقبة، والمصالح الطبية والشبه طبية والعلاج ومرافقة المرضى.

احترام مسافة على الأقل واحد متر مع المرتفقين، والتقليل قدر الإمكان من الإحتكاك والإقتراب من المرتفقين وتفادي المصافحة.

تنظيم الدخول إلى قاعة الإنتظار بالقدر الذي يسمح بوجود مسافة بين المنتظرين، “عدم تجاوز 5 أشخاص في قاعة الإنتظار مثلا”.

العمل على تهوية أماكن العمل وقاعات الإنتظار خاصة.

وكذا السهر على نظافة محيط العمل بالجافيل يوميا.