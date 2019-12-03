وزارة العمل تؤكد الشروع في إدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل

أكّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنّه تم الشروع في تنفيذ القرار الحكومي القاضي بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل.

وكشف، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، بوضياف شرف الدين، أنه شرع فعليا في بعض المؤسسات العمومية في عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل.

كما قال بوضياف أنّ الشروع في الإجراءات الكبرى للعملية ستكون في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المدير العام للتشغيل والإدماج للوزارة، إنّ مصالحه أحصت 416 ألف منتسبا لعقود ما قبل التشغيل من بينهم 319 الف في القطاع الإداري.

بينما 69 ألفا في القطاع الإقتصادي، مؤكدا على أنّه تم الشروع في الإجراءات الإدارية لتسوية هذه الملفات.

ومن جهة أخرى، وبخصوص المرسوم التنفيذي حول عملية الإدماج، تطرق بوضياف إلى الكيفية والإجراءات والآليات الإدارية لتسوية هذه الملفات.

حيث ستشرف عليها لجنة خاصة ترافق هذه العملية من بداية إيداع ملف المنتسب إلى غاية إستنفاذه.