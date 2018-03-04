وزارة العمل تعترف بـ 66 نقابة وتفضح «الخلاطين»

قالت إن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تم حلّها

أشخاص وهميون يقدمون أنفسهم على أنهم مسؤولون لمنظمات نقابية غير شرعية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن وجود 66 نقابة معترف بها رسميا من قبل مصالحها، مشيرة إلى أن هناك نقابات توجد في وضعية مخالفة لتشريع العمل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه لُوحظ من خلال بعض التصريحات المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنّ بعض الأشخاص أو الفئات يحاولون تنظيم اجتماعات وحوارات مع صحف يومية وتقديم أنفسهم على أنهم مسؤولون لمنظمات نقابية ليس لها أي تأسيس قانوني، كما أقدموا على نشر منشورات على مستوى أماكن العمل والأماكن العامة.

وورد في البيان، أن المسماة «الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر» CEGATA، وكذا مجموعات من الأشخاص يستعملون تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا، والتي تم حلها إراديا وبكل حرية طبقا لقانونها الأساسي، يعدون في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية، سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص. أما فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP)، فإنها مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990 ويترأسها، الفلفول بلقاسم.

كما تُعلم أيضا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال هذا البلاغ، كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء المؤسسة قانونا بهذه الوضعية، مشيرة إلى أن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره أعضاؤها المؤسسون.

كما حدد القانون الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية، لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، وتسميتها وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه.

وبمجرد مطابقة الملف للقانون، فإنه يخضع لإجراءات التسجيل، وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس.

قــــائمـــة النقــــابـــات المعتمــــدة

الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة، الاتحاد الوطني لمفتشي العمل، الاتحاد الوطني لموظفي التعليم والتدريب، الاتحاد المستقل لعمال التعليم والتدريب، الاتحاد الوطني لعمال التعليم، المجلس الوطني المستقل لمعلمي التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني للمعلمين المستقلين للتعليم الثانوي والتقني، مجلس معلمي المدارس الثانوية الجزائرية، الاتحاد الوطني للوحدات المشتركة للعمال المهنيين في التعليم الوطني، الاتحاد الوطني المستقل لمعلمي التعليم الابتدائي، نقابة عمال التعليم والتدريس والتدريب، الاتحاد الوطني لموظفي هيئة التعليم، الاتحاد الوطني المستقل للإرشاد المدرسي والمهني، الاتحاد المستقل لموظفي الضرائب، الاتحاد الوطني للقضاة في محكمة الحسابات، الاتحاد الوطني لممارسي الصحة العمومية، الاتحاد الوطني لأطباء الأسنان للصحة العمومية، الاتحاد الوطني لمعلمي التعليم شبه الطبي، الاتحاد الوطني للممارسين العامين للصحة العمومية، الاتحاد الوطني الجزائري لعلماء النفس، الاتحاد الجزائري لشبه الطبيين، الاتحاد الوطني للأخصائيين الممارسين في مجال الصحة العمومية، نقابة مسيري الصحة نقابة مستقلة لمديري مؤسسات الصحة العامة، النقابة الوطنية لمديري الصحة، الاتحاد النقابي للقوى الإنتاجية، الاتحاد الوطني للعمال الصحيين، اتحاد السائقين الجزائريين، الاتحاد الوطني لموظفي الحركة الجوية، الاتحاد الوطني لفنيي صيانة الطائرات، الاتحاد الوطني للمهندسين الإلكترونيين وفنيي السلامة الجوية، الاتحاد الوطني للعاملين التجاريين الجزائريين، الاتحاد الوطني للنقل الجزائري، الاتحاد الوطني لقطاع النقل بالسكك الحديدية، الاتحاد الوطني للموظفين الأرضيين في الجوية الجزائرية، الاتحاد الوطني لضباط البحرية التجارية، اتحاد المهندسين المعماريين، اتحاد موظفي الشؤون الخارجية المستقلين، المجلس الوطني لمعلمي التعليم العالي، الاتحاد الوطني للعمال في التدريب المهني، الاتحاد المستقل للتراث الأثري والمتاحف الأثرية، اتحاد الصحافيين التلفزيونيين، الاتحاد الوطني المستقل للصحافيين، الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، الاتحاد الوطني لعمال البريد، الاتحاد الوطني لقطاع الأمونيا / الأسمدة، اتحاد عمال النسيج، الاتحاد الوطني للعمال في الكهرباء والغاز تم حل النقابة طوعا، إيصال التسجيل رقم 101 صدر في 30 ديسمبر 2013.

الاتحاد الوطني لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية، كاناغاز اتحاد العمال المستقلين، الاتحاد الوطني للهندسة إيصال التسجيل رقم 60 الصادر في 24/07/1993، الاتحاد المستقل لعمال النفط، الاتحاد الوطني للقضاة، الاتحاد الوطني: اتحاد قضاة الجزائريين، الاتحاد الوطني لكُتّاب الضبط، الاتحاد الوطني للموظفين العموميين البيطريين، الاتحاد الوطني للمكتب الجزائري للحبوب المهنية، الاتحاد الوطني لعمال الحماية المدنية، المجلس الوطني المستقل للأئمة والمسؤولين في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الاتحاد الوطني للباحثين الاستشفائيين الجامعيين، الاتحاد الوطني لمديري الموظفين في المؤسسات العامة المحلية، الاتحاد الوطني لعمال الطاقة.