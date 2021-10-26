وزارة العمل تعمم إستعمال اللغة العربية في جميع تعاملاتها

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بيانا بخصوص تعميم إستعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والبيانات واللافتات وجميع التعاملات.

وأسدت الوزارة تعليمة لجميع عمال قطاعها، بإستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الإجتماعات. وكل الوثائق الصادرة عن الوزارة، سواء الداخلية أو في التعامل مع الإدارة والمؤسسات.

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