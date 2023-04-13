وزارة العمل تقيم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة 

خصص إجتماع لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب عبر تقنية التحاضر عن بعد لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة.

وحضر الإجتماع التنسيقي إطارات الوزارة وإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل بالإضافة إلى مديري التشغيل الولائيين ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل للولايات الـ 58 عبر الوطن.

وخلال الإجتماع تم تقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم من خلال إكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.

وفي ذات السياق ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف القائمين على ملف التشغيل على الصعيدين المحلي والمركزي. كما أشار فيصل بن طالب إلى دور التوظيف وخلق مناصب الشغل، ودوره في بعث التنمية.

كما تطرق الوزير إلى على مدى تقدم ملف تحويل عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود عمل غير محددة المدة وبالتوقيت الجزئي. بالإضافة إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني.