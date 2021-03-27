وزارة العمل تمكن المواطنين من استخراج هذه الوثائق عبر فضاء “الهناء”

الوطني
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وزارة العمل تمكن المواطنين من استخراج هذه الوثائق عبر فضاء “الهناء”
بقلم نسرين محفوف

وضعت وزارة العمل، تحت تصرف المواطنين ومرتفقي القطاع باقة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المعلوماتية والتطبيقات الالكترونية.

يأتي هذا في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ومواصلة لبرنامج عصرنة الخدمات.

ويسمح فضاء الهناء للمؤمن له إجتماعيا الحصول عن بعد على عديد الخدمات.

ومن بينها: إستخراج شهادة الانتساب، شهادة الأحقية في الأداءات، الإطلاع على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة وغيرها.

ويمكن تحميل التطبيق عبر play store أو عبر الرابط https://elhanaa.cnas.dz.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=977307

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