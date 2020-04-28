وزارة العمل تنظم حملة تضامنية لفائدة المتقاعدين المسنين

نظم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين عبر كافة التراب الوطني، بمناسبة اليوم الوطني للمسنين المصادف لـ 27 أفريل من كل سنة.

وأفاد بيان للوزارة، أن العملية التضامنية تعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه القطاع للمتقاعدين المسنين الذين يحتاجون رعاية خاصة، بعد أن أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الجزائر.

وكشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أن هذه الحملة التضامنية تتمثل في توزيع كراسي متحركة ومجموعة من المستلزمات الطبية.

وأوضح ملوكة، أن العملية انطلقت صبيحة اليوم ستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع وتشمل 48 ولاية، مشيرا إلى أنها تندرج أيضا في إطار مهام المساعدة الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد، التي تهدف إلى توفير تكفل أمثل للمتقاعدين بصفة عامة والمسنين بصفة خاصة.