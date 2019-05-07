وزارة العمل تُصّرح بخمس نقابات جديدة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تسليم وصل تسجيل التصريح لـ 5 منظمات نقابية تابعة لقطاعات الصحة والسكان وأصلاح المستشفيات، التكوين والتعليم المهنيين، التربية الوطنية والتجارة، وذلك بعد تحيين ملفاتها.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، يتعلق الأمر بكل من النقابة المستقلة لبيولوجي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأساتذة المختصة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين

إضافة الى النقابة الوطنية لمشرفين ومساعدين التربية ،والنقابة الوطنية لأعوان المراقبة للتجارة، اضافة الى النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.

وكانت وزارة العمل أعلنت خلال اسابيع عن الشروع في تحيين الملفات المتعلقة بتأسيس نقابات العمال والمستخدمين المودعة لدى مصالح المختصة بالوزارة، مع الشروع في استدعاء المعنيين وفق رزنامة لقاءات تم اعدادها خصيصا لهذا الغرض.