وزارة العمل.. دخول النطام المعلوماتي المؤشر لتحليل بيانات كورونا حيز الخدمة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي دخول النظام المعلوماتي المؤشر الذي يسمح بتحليل بيانات فيروس كورونا حيز الخدمة.

وأفادت الوزارة، اليوم السبت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي تويتر، أن تم وضع حيز الخدمة وفي ظرف قياسي قدر بـ 72 ساعة، النظام المعلوماتي المؤشر الذي يسمح بتحليل بيانات فيروس كورونا.

وأضافت وزارة العمل أن النظام دخل حيز الخدمة عبر 48 ولاية بطريقة آنية.

للتذكير فإن النظام المعلوماتي جزائري 100 % قامت بإكتشافه وعرضه على وزير العمل مؤسسة جزائرية تشتغل في إطار دعم تشغيل الشباب.