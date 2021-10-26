وزارة الفلاحة: إستصلاح 55 ألف هكتار بالجنوب

قال المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد لميني، أنه تم إستصلاح 55 ألف هكتار بجنوب البلاد في إطار برنامج ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. منذ إنشاء هذه الهيئة قبل حوالي سنة.

وأضاف لميني في تصريح “لوأج”، أنه بالرغم من مرور فترة وجيزة على انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. فإنه تم إستصلاح ما يقارب 55 ألف هكتار في إطار عمليات توسيع المساحات الزراعية والمسقية. مضيفا أن القطاع يعوّل على هذا الديوان من أجل تجسيد إستراتيجيته الرامية إلى تطوير الإنتاج المحلي في الشعب الإستراتيجية مثل القمح الصلب والسلجم الزيتي (الكولزا) للخروج من التبعية للأسواق الخارجية.

وأشار في نفس السياق، الى تنظيم عدة لقاءات مؤخرا مع المستثمرين. أكدوا من خلالها انخراطهم في برنامج الزراعات الاستراتيجية خاصة مع الاجراءات التسهيلية المتخذة بما فيها تلك المتعلقة بالرقمنة.

وبالمقابل فإن التحدي الأكبر للقطاع يتثمل في تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب2 مليار دولار في افاق 2024. لاسيما في منتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية.

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