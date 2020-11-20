وزارة الفلاحة بصدد إنهاء دراسة النظام الإستعجالي الخاص بتوزيع مادة النخالة

أعلنت وزارة الفلاحة أنها بصدد انهاء دراسة النظام الإستعجالي خاص بتوزيع مادة النخالة لفائدة المربين والموالين.

صرح وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني أنه في “صدد الإنهاء من دراسة نظام استعجالي خاص بتوزيع مادة النخالة لفائدة المربين والموالين”.

وقال وزير الفلتحة، في تصريح للغذاعة، أن النظام الجديد سيسمح بدعم وتسويق النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم من طرف الدولة، بالقضاء على الاجراءات البيروقراطية التي تعيق عملية توزيع هذه المادة”.

كما أكد الوزير أن “اسعار النخالة التي تفرضها بعض المطاحن تصل في بعض الأحيان الى 4000 دينار للقنطار وهذا الامر غير مقبول”.

مشيرا أن بعض “المربين لا يزالون يعانون من تداعيات غلق الاسواق بسبب جائحة كرونا ونقص الامطار”.

واكد الوزير قائلا “يجب علينا جميعا أن نقف الى جانب المربين واافلاحين لتجاوز هذه الظروف الصعبة التي لم تمنعهم من تموين السوق باستمرار في عز الازمة الصحية”.