وزارة الفلاحة تتخذ اجراءات وقائية من أجل “عيد بدون كيس مائي”

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عدة اجراءات وقائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد التشاور مع الفيدرالية الوطنية للمربين.

وحسب بيان للوزارة تحوز النهار على نسخة منه، تم اطلاق حملة “عيد بدون كيس مائي”، وعليه قامت مديرية المصالح البيطرية بالوزارة بعدة ترتيبات.

ومن هذه الإجراءات، اصدار شهادة الصحة الجيدة من طرف المصالح البيطرية مرافقة للحيوانات خلال تنقلاته، إلزامي.

كما أن تحديد مختلف أماكن جمع وبيع المواشي بقرار من الولاية، والذي سيكون في الأيام القادمة، بالإضافة إلى تجنيد البياطرة على مستوى مديريات المصالح الفلاحية.

كما سيتم ضمان مناوبات من طرف المصالح البيطرية للولاية على مستوى البلديات و أماكن الذبح، و سيكون هناك دوريات متنقلة تتكون من أطباء بيطريين و تقنيين.

سيقومون بجولات ميدانية في أماكن مختلفة من المحتمل أن يتم القيام بعمليات الذبح بها و خاصة في المناطق الريفية لمراقبة و الإستجابة لاحتياجات و مطالب المواطنين .

بغرض الامتثال لقواعد النظافة و الصحة العمومية، تم إعطاء تعليمات لمصالح النظافة التابعة للولاية للتكفل بجمع فضلات الأضاحي و توجيهها إلى أماكن طمر النفايات أو حرقها .

علاوة على ذلك، تم وضع برنامج كبير للوقاية و التوعية لفائدة المربين و ذلك بغرض حماية قطعان الماشية من مختلف الأمراض على مدار السنة، حسب ذات البيان.