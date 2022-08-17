وزارة الفلاحة تدعو مدراء تعاونيات الحبوب إلى تطبيق تعليماتها

ذكّرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، منتجي الحبوب، وفقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بإلزماية تسليم محصولهم بالكامل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميا.

وفي هذا السياق دعت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، مدراء التعاونيات تطبيق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بجمع الحبوب للموسم لحملة 2021 2022. كما يجب أن يسلم كافة المنتوج دون شروط.

واضاف البيان أنه يجب تقديم وثيقة هوية المزارع، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه.

و موازاة لذلك، أوضخت الوزارة، أنه يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول بطاقة الفلاح، بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون هذه الوثائق.

للتذكير فإن عملية جمع المحاصيل قد مددت لغاية 30 سبتمبر 2022 وفقا لبيان الديوان الجزائري المهني للحبوب.

و علاوة على ذلك، وجب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون والبذور الزراعية والمنتوج المخصص للإستهلاك الذاتي من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية.

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