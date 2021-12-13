وزارة الفلاحة تسعى لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الريفية

أفادت ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمال عدواني، أن القطاع يساهم ويسعى لتعزيز مشاركة المرأة أكثر فأكثر في الفلاحة والتنمية الريفية.

وخلال مداخلة لها في المنتدى الدولي للمرأة، أكدت عدواني أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة في إشراك المرأة في الفلاحة والتنمية الريفية. كما أن القطاع إتخذ عدة إجراءات وتدابير . مثل تكثيف برامج التكوين وإنشاء خلايا تأطير للنساء الريفيات وتسهيل حصولهن على التمويل والقرض.

كما أشارت ممثلة الوزارة، أن المرأة تمثل 20 بالمائة فقط من اليد العاملة في حين تزيد النسبة في البلدان النامية عن 40 بالمائة. كما قالت، أن الإجراءات التي يسعى القطاع لتنفيذها تهدف إلى زيادة مستوى إشراك المرأة الجزائرية في التنمية الريفية.

حيث تمثل التنمية الريفية شريكا أساسيا، وتساهم في تعزيز مشاركة النساء في التنمية الريفية المستدامة. كما وضعت برنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية من خلال خلق أنشطة مدرة للدخل عن طريق الاستغلال الراشد والمستدام للموارد الطبيعية.

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للإشارة كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية. لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. حيث تم مناقشة السبل والإجراءات العملية لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية.

وأكد البيان، أن اللقاء جاء ضمن الجهود المبذولة من طرف القطاعين من أجل دعم ومرافقة الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. في الإنتاج الزراعي وتثمين المنتجات الزراعية. وذلك تطبيقا لإتفاقية إطار المبرمة بينهما في مارس الماضي.

آليات وفرص للشباب لإطلاق مشاريع إستثمارية مباشرة

كما تم مناقشة الآليات والفرص التي يوفرها القطاعين لتمكين الشباب في الشروع قريبا في إطلاق مشاريع استثمارية مباشرة. بعد تحديد مواقع المحيطات العقارية المتوفرة حسب التوجيهات التقنية والاقتصادية التي يقدمها قطاع الفلاحة. لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص التقنية التي تميز كل منطقة. وكذا احتياجات السوق و الاقتصاد الوطني.

من جهتهم أعرب الوزيران عن إستعداد القطاعين لتقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية لدعم الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة. للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما تم إعطاء تعليمات لتفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين للتنسيق ومتابعة تطبيق التوصيات المتفق عليها في هذا المجال.

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