وزارة الفلاحة تشرع الأحد في مراقبة البرنامج الوطني للسقي التكميلي

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب. وهذا عبر كل الولايات المعنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما أوضح البيان أنه في “إطار متابعة برنامج السقي التكميلي للحبوب لموسم 2022/2023، ستشرع وزارة الفلاحة في إطلاق عملية مراقبة”. “ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب، عبر كل الولايات المعنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة”.

في حين، سيتم إرسال فرق للمعاينة الميدانية للمواقع الجغرافية وتحديدها ومعرفة التقديرات الأولية للإنتاج. نظرا “لما تكتسيه هذه العملية ذات الأولوية القصوى من أهمية في تأمين إنتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد”، حسب البيان.

كما تم التطرق لهذه العملية خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة هني، أمس الأحد، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة. ومسؤولي و رؤساء المؤسسات و الدواوين تحت الوصاية، يضيف البيان. وتم “استعراض ومناقشة أهم الملفات الخاصة بالقطاع. وبالخصوص الحصيلة الأولية حول الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المعظم”، يضيف ذات المصدر.

نداء هام للفلاحين