وزارة الفلاحة تشرع الأحد في مراقبة البرنامج الوطني للسقي التكميلي
تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب. وهذا عبر كل الولايات المعنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
كما أوضح البيان أنه في “إطار متابعة برنامج السقي التكميلي للحبوب لموسم 2022/2023، ستشرع وزارة الفلاحة في إطلاق عملية مراقبة”. “ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب، عبر كل الولايات المعنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة”.
في حين، سيتم إرسال فرق للمعاينة الميدانية للمواقع الجغرافية وتحديدها ومعرفة التقديرات الأولية للإنتاج. نظرا “لما تكتسيه هذه العملية ذات الأولوية القصوى من أهمية في تأمين إنتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد”، حسب البيان.
كما تم التطرق لهذه العملية خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة هني، أمس الأحد، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة. ومسؤولي و رؤساء المؤسسات و الدواوين تحت الوصاية، يضيف البيان. وتم “استعراض ومناقشة أهم الملفات الخاصة بالقطاع. وبالخصوص الحصيلة الأولية حول الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المعظم”، يضيف ذات المصدر.
نداء هام للفلاحين
ودعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، في نداء هام للفلاحين، إلى تجنب بعض التصرفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
كما تتعلق التصرفات غير المرغوبة في تجنب كل الأعمال الزراعية “عملية التعشيب، المعالجة ضد الأمراض الفطرية، التسميد الأزوتي”. و”ذلك لتجنب حدوث مضاعفات سلبية على المحاصيل الزراعية”. كما أمرت مديرية الفلاحية في بيان لها، إلى مباشرة عملية السقي التكميلي فورا.
وجاء في البيان ذاته، “نظرا للظروف المناخية السائدة و الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، نطلب مباشرة عملية السقي التكميلي فورا”.