وزارة الفلاحة تعوّض فلاحي 5 ولايات لهذا السبب .. !!!

ستعوض وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فلاحي 5 ولايات، أين سيتم الإسراع في الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بهذه الأراضي، التي سيتم استغلالها في إطار المنفعة العامة.

ويتعلق الأمر باستغلال أراضي فلاحية في كل من ولاية الطارف، سوق أهراس، عنابة، تبسة وقالمة، لإنجاز خط سكة حديدية يربط بين منجم الفوسفات في تبسة بولاية عنابة.

حيث ناقشت اليوم الإثنين وزارة الأشغال العمومية والنقل مع وزارة الفلاحة اجتماعا تنسيقيا للتسريع في الإجراءات الإدارية والقانونية.

الخاصة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين منجم الفوسفات بتبسة بولاية عنابة.

الإجتماع أُقيم بوزارة الأشغال العمومية والنقل، جمع بين الوزيرين عبد الغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية، ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي.

بالإضافة ألى الأمناء العامون لولايات عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة، محافظو الغابات ومديرو المصالح الفلاحية للولايات المعنية،

وكذا إطارات الوزارتين والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

تمحور هذا الاجتماع حول تحضير كافة الشروط للانطلاق في إنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين عنابة وجبل العنق بولاية تبسة على مسافة 388 كم.

المرافق لإنجاز مشروع استغلال الفوسفات وتطوير الصناعات البتروكيميائية الذي يدخل في إطار مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مصالح القطاعين،

واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحرير الرواق الخاص بمسار مشروع خط السكة الحديدية في إطار التصريح بالمنفعة العامة،

والإسراع في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.