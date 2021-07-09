وزارة الفلاحة تفتتح نقطة بيع الأضاحي بالعاصمة

اعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الجمعة عن إفتتاح نقطة بيع الأضاحي ” من الموال إلى المستهلك ” . وذلك على مستوى مقر الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV الكائن بعين البنيان في العاصمة “ofla” سابقا.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تحديد أسعار الأضاحي بالديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV مابين 3 و6 ملايين سنتيم.

كما أفاد البيان أن عملية البيع تتم عبر نقاط بيع معتمدة كما ان الابواب مفتوحة لجميع الناس. وبمساهمة موالين من ولايتي الجلفة وتيارات يملكون البطاقة الصحية للأضاحي مسلمة من المصالح البيطرية